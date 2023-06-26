Yapılandırmada son gün 3 Temmuz

İl Müdürü Necmi Köroğlu, uygulanacak yapılandırmak için hatırlatmalarda bulundu. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini söyleyen Necmi Köroğlu, “Başvuru için son günü beklemeyin” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığını dile getiren Necmi Köroğlu 31 Aralık 2022'den önceki döneme ait Kurum alacaklarının bu dahilde işaret etti.

Yapılandırmanın neleri kapsadığı ise şu şekilde sıraladı; “Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar taksitlendirilen alacaklar arasında yer almaktadır.

Yapılandırmada alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranı ile güncellenecek. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının silinecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.”

İlk taksit en son 31 Temmuz 2023'e kadar ödenmesinin önemli olduğunu vurgulayan

Ödeme seçenekleri ve yapılandırma içeriği

İl Müdürü Köroğlu, peşin ödeme seçeneğinde son ödeme tarihinin 31 Temmuz 2023 olduğunu söyledi.

Köroğlu ödeme seçenekleri ve yapılandırmanın içeriği ile ilgili ise şunları aktardı: “Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 12-18- 24- 36 ve 48 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödemekle birlikte bir takvim yılında 3'den fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. 2022/Aralık ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31 Temmuz 2023'e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3'den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Sigortalılarımız / İşverenlerimiz Başvuruları, e-Sigorta / e-devlet kanalıyla, şahsen veya Posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapabileceklerdir. Ayrıca; vatandaşlarımız, www. sgk.gov.tr adresli internet sitemizden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler.”