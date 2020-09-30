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Yapımı devam eden Kur'an Kursu'nda incelendi

6 yaş Kur’an Kursu Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından incelendi.

6 yaş Kur'an Kursu Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından incelendi. Kaba inşaatı biten kursun birkaç ay içerisinde açılması bekleniyor.


Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde 4-6 yaşa özel Kur'an Kursu yapımı tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve beraberindeki heyet ile birlikte kaba inşaatı tamamlanan kursta incelemelerde bulundu. İnşaat alanında incelemelerde de bulunan Vali Atay, daha sonra köyde bulunan eski sağlık ocağında da incelemelerde bulundu.

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