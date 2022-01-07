İhlas Haber Ajansı

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Yaralı baykuş ve şahin tedavi altına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Baykuş ve Şahin tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Baykuş ve Şahin tedavi altına alındı.


Gölyaka ilçesi Kemeryanı Köyü mevkiinde vatandaşlar yaralı halde Baykuş ve Şahin kuşunu buldu ve durumu jandarmaya haber verdi. Durumu haber alan Jandarma Çevre Koruma Timi, Gölyaka İlçe Jandarma ekipleri koruma altına aldıkları kuşları Düzce Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim etti. Yaralı Baykuş ve Şahin kuşu koruma altına alınarak Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerince tedavilerinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakacaklar.

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