Yaralı bulunan baykuş ekiplerin maskotu oldu

Akçakoca İlçesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilen yavru baykuş, ekiplerin maskotu oldu.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde ormanlık alanda gezen vatandaşlar tarafından yaralı olarak yavru baykuş bulundu. Vatandaşlar, yaralı yavru baykuşu hemen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Baykuşu alan ekipler, müdürlük bünyesince veteriner hekimince tedavi yapılarak Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'nde koruma altına alındı.

Sevimli ve sempatik pozlar veren Kulaklı Orman Baykuş'u, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.