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Yaralı Doğan'a jandarma şevkati

Düzce’de devriye atan Jandarma ekibi, merkeze bağlı Karaderehasanağa Köyü’nde yol kenarında yaralı halde doğan buldu.

Düzce'de devriye atan Jandarma ekibi, merkeze bağlı Karaderehasanağa Köyü'nde yol kenarında yaralı halde doğan buldu. Hemen yaralı kuşu ekip aracına alan jandarma ekibi, doğanı tedavisinin yaptırmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Düzce'de merkez ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı köylerde devriye atarken Karaderehasanağa Köyü'nde yol kenarında ve uçamayan bir kuşu fark ettiler. Jandarma ekipleri hemen aracı durdurarak kuşun yanına geldi. Yaralı kuşun doğan olduğunu ve yaralandığını fark ettiler. Hemen yaralı kuşu araca alan jandarma ekipleri, doğanı tedavisi yapılmak üzere Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

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