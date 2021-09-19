İhlas Haber Ajansı

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Yaralı kartalın yardımına jandarma koştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanda devriye attığı esnada buldukları yaralı kartalı tedavi edilmek üzere ilgili birimlere teslim etti.


Ülke genelinde ormanlarda Jandarma ekipleri denetimlerini ve devriye çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar esnasında yardıma ihtiyacı olan hayvanların bakımları ekipler tarafından yapılmasının ardından ilgili kuruluşlara teslim ediliyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya üzerinden Düzce'nin de yer aldığı Hatay, Bolu ve Eskişehir'den görseller paylaştı. Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanda devriye attığı esnada dikkatlerini çeken yaralı kartal ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere ilgili birimlere teslimi yapıldı.

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