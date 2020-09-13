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Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobilin çarptığı kızıl şahine jandarma sahip çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin çarptığı kızıl şahine jandarma sahip çıktı. Kızıl şahini karayolunda araçların arasından alan jandarma ekipleri, Bölge Trafik Komutanlığına getirdiler.


Akçakoca-Karasu karayolunda akşam saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri, karayolunda araçların arasında kaçmaya çalışan kızıl şahini fark ettiler. Karayolunda trafiği durdurarak şahini araçların arasından alan jandarma ekipleri, daha sonra şahini bir kutuya koyarak Akçakoca Bölge Trafik Komutanlığına getirdiler. Burada Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren jandarma trafik ekipleri, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri alıncaya kadar kızıl şahinin bakımını üstlendiler.

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