İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

DÜZCE(İHA) – Yaralı halde bulunan sokak kedisi, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.


Duyarlı bir vatandaş, yaralı halde bulduğu sokak kedisini, Düzce Belediye binasına getirerek yardım talebinde bulundu. Vatandaşın başvurusu üzerine haber verilen Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde belediye merkez binasına gelerek kalça kırığı olduğu tespit edilen kediyi teslim aldı.


Düzce Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen ve veteriner hekimler tarafından gerekli cerrahi müdahale yapılan kedi tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.