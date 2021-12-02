Yaralı yavruya belediye ekipleri sahip çıktı

Düzce'de vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan yavru köpeğe, Kaynaşlı Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Gençlik hastalığına yakalandığı tespit edilen yavru köpek tedavi altına alındı.

Kaynaşlı ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde vatandaşlar tarafından ölmek üzere olan yavru bir köpek bulundu. Vatandaşların durumu Kaynaşlı Belediyesi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru köpeği bulunduğu yerden alarak özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Ölmek üzere bulunan yavru köpeğin tedavi edilmesi talimatını veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada, “Belediyemize gelen ihbar üzerine Merkez mahallesi D-100 karayolu üzerinde Gençlik hastalığına yakalanan yavru köpek ekiplerimizce alınmıştır. Veteriner Kliniğine getirilerek tedavi edilmesini sağladık. Sokakta yaşayan canlılara ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

Yavru köpeğin veteriner tarafından yapılan muayenesinde, gençlik hastalığına (Distemper) yakalandığı belirlendi. Tedavisi devam eden yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.