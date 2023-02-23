Yardım malzemeleri taşıyan tır kaza yaptı

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan yüklediği ve depremzedeler için ihtiyaç malzemesi taşıyan Habit S. idaresindeki 06 KFG 83 plakalı MAN marka tır, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta bariyerlere çarparak refüje girdi ve sürüklendi. Kazada tırda yüklü olan ve deprem bölgesine giden ihtiyaç malzemeleri yerlere saçıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazadan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve karayolları ekipleri tedbir alırken yola saçılan malzemeler kenara alındı. Kaza yapan tırın boşaltılıp başka bir araca yüklemesi gündüz saatlerinde yapılacağı belirtildi.