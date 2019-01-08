Proje kapsamında Kaynaşlı Bolu Dağı girişinde sürücülere , sol şeridin hizmet şeridi olduğunu anlatan broşürler dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Düzce'den geçen, otoyol, D-100 ve D-655 karayollarının, özellikle Bolu Dağı geçişi ile Akçakoca geçişini sağlayan Kabalak rampasının kışın yoğun kar yağışı sırasında nadiren de olsa kapandığı bildirilerek, ağır kış şartlarında bozulabilecek ekonomik değer taşıyan araçların bu şartlarda taşıdıkları mallarının da zarar görebileceği, yolun açılması çalışmalarında ekstradan zaman kaybına ve ekonomik kayıplara neden olduğu kaydedildi.

Yardıma Yol Ver projesi kapsamında, yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda sol şeridin hizmet şeridi olduğu, acil yardımın sol şeritten geleceği konusundaki bilgileri içeren broşürler Kaynaşlı Bolu Dağı girişinde sürücülere dağıtıldı. Sürücülerin araçlarını sol şerit üzerinde terk etmemeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla bu projenin hayata geçirildiği belirtildi.