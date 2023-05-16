Yarı finalleri Düzce'de yapıldı

Müsabakaları sonunda Aksaray Spor Lisesi ve İstanbul Cent Koleji, İstanbul Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi ve Bursa Birey Koleji üst tura yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları Düzce'de yapıldı.

Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları 08-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Akçakoca 1000 seyircili Spor Salonu ile Bahçeşehir Spor Salonunda 15 farklı kafile ve toplamda 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları sonunda Kızlarda Aksaray Spor lisesi ve İstanbul Cent Koleji, erkeklerde ise İstanbul Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi ve Bursa Birey Koleji üst tura yükselerek Türkiye birinciliğine katılma hakkı kazandı.