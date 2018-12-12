Yarının büyükleri seçimlerini yaptı

Demokrasi Haftası nedeniyle, Şükran Öney Anaokulu'nda seçim yapıldı. Tiyatro, sinema, sihirbaz gösterisi gibi etkinlik seçenekleri olan oy pusulaları hazırlandı. İsteğine göre tercihini seçen minikler arzu ettikleri seçeneğin altına işaret koyarak oy sandıklarına attı. Oy kullanımının ardından seçim sonuçlarının açıklanmasına geçildi. Sandıklar sabırsızlanan miniklerin gözleri önünde açılarak sayıldı. En yüksek oyu alan tiyatro etkinliği oldu.

Seçim sonuçları minik seçmenleri mutlu ederken Okul Müdürü Emine Taşlı İnsan hakları ve Demokrasinin önemi hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin talebi doğrultusunda profesyonel tiyatro ekibi okula getirildi.