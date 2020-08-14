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Yarışmaya katılacak gençler Antik kenti incelemede bulundu

DÜZCE (İHA) – Konuralp’in torunları Konuralp’i anlatıyor kompozisyon yarışmasına katılacak gençler Antik kentte incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Konuralp'in torunları Konuralp'i anlatıyor kompozisyon yarışmasına katılacak gençler Antik kentte incelemelerde bulundu.


Düzce Gençlik Merkezi ve Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Konuralp'in torunları Konuralp'i anlatıyor kompozisyon yarışması için geri sayım başladı. Kompozisyon yarışmasına katılacak gençler Konuralp'i daha iyi anlatabilmek için bölgede incelemeler yaptı. Gençler daha sonra Düzce Belediyesi ve Düzce Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Antik Kentteki kazı çalışmalarını inceledi.

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