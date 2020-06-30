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Yasa dışı avlananlara ceza yağdı

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ayda yasa dışı avlanan 50 kişiye 75 bin 712 lira cezai işlem uyguladı.

Avcıların tüfeklerine ise el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde ilk 6 ayda gerçekleşen faaliyetleri açıkladı. Ekipler, Düzce genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 2020 yılı ilk 6 ayda 536 avcıyı kontrol ederken bunlardan 50 kişiye "yasa dışı avcılıktan" toplam 75 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yine kontrol faaliyetleri kapsamında 34 adet tüfeğe el konuldu. Yasa dışı yapılan avcılıkta kullanılan 3 adet kanatlı hayvan ele geçirerek şahıslara ise bin 920 lira tazminat bedeli uygulanmıştır. Denetimler aralıksız sürecek.

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