İhlas Haber Ajansı

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Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı

Düzce’de yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce'de yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. İfadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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