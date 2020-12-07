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Yasağı dediler oyun oynarken yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Yasak olmasına rağmen krathanede oyun oynayan 13 kişi yapılan baskın ile yakalandı.

Yapılan baskında 13 kişiye 3 in 150'şer lira cezai işlem uygulandı.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de yasaklarla birlikte krathanaler kapandı. Kapalı olması gereken iş yerini açıp çalıştıranlarla ilgili Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiperi sıkı bir çalışma gerçekletiriyor. Bu kapsada Asayiş Şube ekipleri Nusrettin Mahallesi'nde bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Yapılan baskında kıraathane içerisinde işletme sahibi ile birlikte 13 kişinin oyun oynadığını tespit etti. Şahıslara Korona virüs tedbirlerine riayet edilmediği gerekçesi ile 3 bin 150'şer liradan toplam 40 bin 950 lira idari para cezası kesilirken, kıraathane mühürlendi.

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