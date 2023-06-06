Yasağı dinlemeyip göle ağ atmışlar

DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Efteni Gölünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gece yaptıkları denetimde kurulu halde 500 metre uzunluğunda balık yakalama ağına el koydu.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanında kaçak balık avcılığı ile mücadelede sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesinden 10 personel ve 1 motorlu bot ile gece boyunca yapılan koruma kontrol faaliyetinde; göl alanında 8 ayrı noktada, kurulu halde yaklaşık 500 metre uzunluğunda balık yakalama ağı bulundu. Ağlar gölden toplanarak el konuldu. Koruma kontrol faaliyetleri gölün bütün alanında gece boyu devam ederken denetimlerin sıkça yapılacağı bildirildi.