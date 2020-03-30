Yasaklara uymayanlara 1000 TL cezai işlem uygulanacak

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Toplantıda ise şu kararlar alındı; “Korona virüs (Covid-19) hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak. İnsanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle; otobüs seferlerinin ve vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapabilmesinin Valilik/Kaymakamlık iznine bağlanmış olması dolayısıyla ve kararın uygulanmasını desteklemek maksadıyla taksi gibi araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacak. Kararlara ilişkin belediyeler ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince 250 ile 1000 TL idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında (Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”