İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadın Biz bize yeteriz kampanyasına katıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı’da yaşayan ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli kadın Biz Bize yeteriz kampanyasına katılmak istedi.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da yaşayan ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli kadın Biz Bize yeteriz kampanyasına katılmak istedi. Vefa grubu ile irtibata geçen kadının bağışını bizzat Kaymakam aldı. Bağış makbuzu yaşlı kadına veren Kaymakam Cemal Demiryürek teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin dört bir yanından bağışlar devam ediyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli bir kadın kampanyaya destek vermek istedi. Fakat 65 yaş üstünde olduğu için evden çıkamayan Yazıcı, durumu 112 Vefa Sosyal Destek Grubuna iletti. Durumu Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'e aktarılmasının ardından Kaymakam Demiryürek Aynur Yazıcı'nın yanına giderek bağışı teslim aldı. Akabinde bankaya giderek parayı hesaba yatırmasının ardından bağış makbuzunu yaşlı kadına getirdi. Aynur Yazıcı'ya Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, ailenin evde kal çağrısına uydukları içinde mutlu olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.