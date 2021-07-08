Yatalak hastalar kepçeler ile kurtarıldı

Düzce'de sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan yatalak hastalar, UMKE ekiplerince kepçelerle kurtarıldı.

Düzce'de bir yandan su taşkınları ile mücadele devam ederken, bir yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmaya devam ediyor. Düzce UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri evlerinde yatalak, engelli ve hasta vatandaşlara yönelik kurtarma çalışmaları yaptı. Evlerinde ilk kontrolleri yapılan vatandaşlar kepçelerle ambulans ve UMKE araçlarına getirildi. Vatandaşlar daha sonra hastanelere gönderildi.