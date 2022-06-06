Yatılı bölge okulunda periyodik kontroller yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan yatılı bölge ortaokulunda periyodik bakımlar gerçekleştirildi. Okulun tüm noktaları tek tek denetlenirken herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerde bulunan okullarda herhangi bir sorun veya sıkıntı oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde bulunan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi ekipleri de bu çerçevede Yığılca'da bulunan Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ortaokul yöneticilerinin de katılımı ile okulun elektrik tesisatı, paratoneri, topraklama alanları tek tek uzmanlar tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.