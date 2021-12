Yatılı kuran kurslarına ziyaret

Düzce Müftüsü Rüstem Can, beraberinde il müftü yardımcısı Derya Topalcık ile birlikte yatılı kuran kurslarını ziyaret etti. İlk olarak Hamidiye Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek heyet, burada kız kuran kursu öğreticilerinden bilgi aldı. Müftü can daha sonra Konuralp Kız Kur'an Kursu, Hafız 15 Temmuz Şehitleri Kız ve Erkek Kur'an kurslarını ziyaret etti. Ziyarette sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Kurs öğreticileri ile Kur'an kurslarında yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu.