İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Aylık yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi.


Düzce'de her ay yapılan yatırımlar, Düzce Valiliği tarafından oluşturulan Aylık Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantılarında görüşülüyor. Eylül ayı toplantısı ise Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilirken, toplantıya vali yardımcıları, İlçe kaymakamları ve kurum müdürleri katılım sağladı. Toplantı da kamu kurumları tarafından yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.