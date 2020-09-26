Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Düzce'de her ay yapılan yatırımlar, Düzce Valiliği tarafından oluşturulan Aylık Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantılarında görüşülüyor. Eylül ayı toplantısı ise Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilirken, toplantıya vali yardımcıları, İlçe kaymakamları ve kurum müdürleri katılım sağladı. Toplantı da kamu kurumları tarafından yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler görüşüldü.