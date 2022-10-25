Toplantıya Vali Cevdet Atay'da katılım sağlayarak yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Düzce'de köylerde yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak her ay düzenli olarak Encümen üyeleri bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede son toplantıya Vali Cevdet Atay'da katılım sağladı. İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Düzce'de yapılması gereken çalışmalar ve yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.