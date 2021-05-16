Yavru ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 5 katlı binanın çatı katında tellere takılan yavru ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Esnafın yardımı ile ayaklarına dolanan ipten kurtarılan kuş, özgürlüğüne salındı.

Olay, Düzce'nin Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yavru ebabil kuşu tellere takıldı. Yavru kuşun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler 5 katlı binanın çatısında tellere takılan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven ile beşinci kata kadar giden ekipler yavru kuşu bulunduğu yerden kurtararak aşağıya indirdi. Yavru ebabil kuşunun ayaklarına takılan ipi gören ekipler, çevrede bulunan esnafın da yardımı ile ipi çıkartmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonrasında çıkartılan ipin ardından yavru ebabil kuşu serbest bırakıldı. Yavru kuş ilk olarak sendelerken, daha sonra özgürlüğüne uçtu.

“Kuş kurtarıldığı için mutluyuz”

Balkonda oturdukları esnada ebabil kuşunun çığlıklarını duyan Hatice Esra, itfaiye ekiplerine haber verdiklerini dile getirdi. Esra, “Biz balkonda oturuyorduk. Bir ses geldi. Ne oluyor diye bir bakalım dedik. 5 katlı binada kuşu gördük. Daha sonra itfaiye ekiplerini arayalım dedik. Yapabileceğimiz bir şey var mı diyerek. Mutluyuz şu anda. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar” dedi.