Yavru karacalar annelerine kavuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de vatandaşlar tarafından bahçede bulunan karaca yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. Yavru karacaların annelerine kavuşma anı ise fotokapan tarafından an ve an görüntülendi.

Düzce'de ormanlık alanda Ahmet Şahin ve Hüseyin Arslan isimli vatandaşlar tarafından bahçelerinde 2 adet Karaca yavrusu bulundu. Etrafta bulunan köpeklerin yavrulara zarar verebileceğini düşünen vatandaşlar yavruları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, yavru karacaların bakımını yaparak vatandaşların bulduğu yere geri bıraktılar ve alana fotokapan kurdular. Akşam saatlerinde ise yavru karacaların bulunduğu yere anneleri geldi. Yavru karacaların annelerine kavuşma anı ise an ve an görüntülendi.

“Yavrulara dokunmayın”

Yetkililer sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak, “Mayıs-Haziran dönemi, yaban hayatın en hassas hayvanlarından olan karacaların yoğun üreme dönemidir. Bu dönemde karacaların doğal yaşam alanlarından uzak durmaya özen gösterelim. Doğada bulduğumuz yavru karacaları almayalım çünkü yavrular annelerinden ayrı kaldıklarında yaşamaları imkansız denecek kadar zorlaşmaktadır” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.