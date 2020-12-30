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Yavru kedinin inadı, itfaiye ekiplerini dakikalarca uğraştırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde çıktığı ağacın üzerinde mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerini görünce başka bir ağaca geçerek dakikalarca ekipleri uğraştırdı.


Olay Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kış ayları için budanan bir ağacın en üstüne kadar çıkan yavru kedi bir daha aşağıya inemedi. Saatlerce yavru kedinin yağmurun altında aşağıya inemediğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, ağacın en üstündeki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ağaca tırmanan itfaiye eri, yavru kediyi tam kurtaracakken, aşağıya atlayarak hemen yanındaki ağaca tırmandı. İtfaiye ekipleri yine ağaçta mahsur kalan yavru kediye tekrar kurtarmak için çalışma yaptı. Bu sefer ağacın dallarına tırmanan yavru kedinin inadı ekipleri dakikalarca uğraştı. Yavru kediyi kurtarmak için İtfaiye merdiveni ile ağaca giden itfaiye eri tam kediyi kurtaracakken, tekrar kaçtı.


Ekipleri, dakikalarca peşinden koştukları yavru kedinin ağaçtan inerek bölgede bulunan bir binanın bodrum katına girmesi sonucu normale döndü.

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