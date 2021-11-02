Yavru sincaplar emin ellerde

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaralı halde bulunan iki yavru Sincap'ın bakımları sürüyor. Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Paşalan Köyünde geçtiğimiz ay bulunan iki yavru sincap Düzce Doğa Kuruma ve Milli Parklar veteriner hekimi tarafından yapılan muayene sonucunda; arka ayaklarında açık yaralarının olduğu ve bakımsız kaldıkları tespit edilip gerekli tedaviye başlamıştı. Büyük bir özveri ile gelişimlerini sağlamaları için veteriner hekim ve yaban hayatı uzmanı tarafından beslemeleri yapılan yavru sincaplar elin ellerde. Gelişimlerini tamamladıktan sonra iki sincap ait oldukları doğaya salınacak.