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Yavrularının yanına ulaşamayan kedinin yardımına itfaiye koştu

Düzce’de bir spor salonunun sauna bölümünün üstüne yavrulayan kedi, doğumdan sonra uzaklaştığı yavrularının yanına yeniden gidemeyince yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Düzce'de bir spor salonunun sauna bölümünün üstüne yavrulayan kedi, doğumdan sonra uzaklaştığı yavrularının yanına yeniden gidemeyince yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, yavru kedileri bulundukları yerden alarak annelerine kavuşturdu.


Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan spor salonunun içinde bulunan sauna bölümünün üstündeki boş alanda bir kedi doğum yaptı. 4 yavru doğuran kedi, daha sonra doğum yaptığı yerden bir süreliğine uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen anne kedi, alanın dar olması nedeniyle yavrularının bulunduğu alana giremedi. Durumu fark eden spor salonu çalışanları da defalarca uğraşmasına rağmen yavru kedileri bulundukları yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine salona gelen itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucunda yavru kedileri bulundukları yerden çıkartarak annelerine kavuşturdu.

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