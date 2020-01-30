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Yaya daha rahat yürüsün diye

Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesinde bulunan semt pazarı alanında vatandaşların yaya iken daha rahat yürüyebilmesi için kaldırım çalışması başlattı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kaldırım ekipleri, bazalt kaldırım yapımına muhtelif mahallelerde devam ediyor. Aziziye Mahallesinde bulunan semt pazarı alanında vatandaşların daha kolay hareket etmesi ve pazaryerine ulaşım konusunda ortaya çıkan sorunların çözümü için alanda bazalt kaldırım çalışması başlatıldı. Yayalar ve araç trafiği için de büyük önem taşıyan çalışma pazaryeri alanında ve çevresinde devam edecek ve kısa süre içinde tamamlanacak. Mevcut kullanım alanlarının kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar diğer semt pazarı kurulan mahallelerde de eksiklere göre devam edecek.

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