“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya farkındalığı için "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasına destek için Düzce'nin Akçakoca ilçesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaymakam Yasin Öztürk ve öğrenciler yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Bakanlık tarafından bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Akçakoca Kaymakam'ı Yasin Öztürk, "İçişleri Bakanlığımızın emriyle tüm il ve ilçe merkezinde özellikle okul ve trafiğin yoğun olduğu geçitlerinde bu uygulamasının yapılması emriyle bu gün ilçemizde böyle bir uygulama yaptık. Öğrencilerimiz ile ve tüm daire müdürlüğümüz ile birlikte 3 farklı noktada bu farkındalık etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ben gerek yayalarımız gerekse şoförlerimiz için kazasız ve belasız bir trafik yılı geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Öğrencilerin destek verdiği ve araç şoförlerine, broşür dağıtıp geçiş önceliğinin yayalarda olduğu ve yaya geçitlerine gelindiğinde dikkat edilmesi gerektiğini anlattılar.