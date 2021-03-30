Yaya öncelikli trafik için kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında Düzce'de yaya geçidine kırmızı çizgi çekilerek, sürücüler uyarıldı.

Türkiye genelinde başlatılan 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' projesi kapsamında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Azmilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde bulunan Azmimilli İlkokulu önünde program düzenlendi. Programa katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, öğrencilere kırmızı düdük dağıtarak, öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkında bilgiler verdi. Atay, çocukların trafikte ailelerinin de kurallara uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile uyarmalarını istedi. Vali Atay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve çocuklar ile yaya geçidine kırmızı çizgiyi çekti.

"Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir"

Programda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Atay, "Bugün Türkiye genelinde saat 12.00 ile 15.00 arasında yaya önceliğine dikkat çekmek için bakanımızın talimatıyla etkinlikler düzenleniyor. Bizim ilimizde de başta ben olmak üzere kaymakamlarımız ilçelerinde, emniyet müdürümüz ve ilçe emniyet müdürleri, il jandarma komutanlığı ekiplerimiz yaya önceliğine dikkat çekmek için bu etkinliklere katılıyor. Bizde burada çocuklar ile beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız yaya önceliğindeki farkındalığı anlatmak, bu bilinci oluşturmak ve yaya önceliğinin kırmızı çizgimiz olduğunu hatırlatmaktı. Çocuklarımız da bunun farkında" şeklinde konuştu.

Yaya geçidine kırmızı çizgi çekilmesinin ardından Vali Atay, sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.