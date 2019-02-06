Yaya öncelikli trafik uygulaması Düzce'de başladı

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” uygulaması Düzce'de başladı. Düzce protokolü çocuklarla birlikte yaya geçidi üzerinde araçları durdurdu ve sürücülere broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla 81 ile genelge gönderdi ve ülke genelinde aynı anda uygulamanın başlamasını istedi. Bu kapsamda Düzce'de de Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Kuyumcuzade Bulvarı Mustafa Kemal Ortaokulu önünde uygulama başlatıldı.

Uygulamaya Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelli ile öğrenciler katıldı.

Uygulama kapsamında Mustafa Kemal Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücülerin yaya geçidi ve yayaları fark etmesi amacıyla öğrenciler trafik polisi ve trafik jandarma eşliğinde araçları durdurdular. Ayrıca sürücülere projenin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

“Düzce'de 143 noktada uygulama yapıldı”

Vali Zülkif Dağlı vatandaşların uygulamaya hassasiyet göstermelerini isteyerek “Şu saat itibarıyla ülkelimizin tamamında yaya öncelikli trafik uygulaması başlıyor. Bizde ilimizde 7 ilçemizle birlikte ilimizin tamamında 414 personelimiz, 143 noktamızda bu uygulamamızı başlattık. Vatandaşlarımızdan bu konuda beklentimiz daha duyarlı olmaları, hassas olmaları ve yayalara öncelik vermeleridir. İnşallah tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de önemli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İlimizde de bu duyarlılığı oluşturacağız. Vatandaşlarımızda isteğimiz şudur. Mutlaka bu projeye uysunlar. Çünkü biz hem sürücüyüz aynı zamanda her birimiz birer yayayız. Bu manada çocuklarımızın güvenliği için vatandaşların güvenliği için yaya öncelikli trafik uygulamasına önem versinler. Tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz budur” diye konuştu.

Düzce merkezde 2018 yılında meydana gelen kazalardan yaya geçidinden geçmekte olan 2 kişi hayatını kaybetmişti.