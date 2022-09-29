Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Düzce'de ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı.

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı.

Düzce'de yaya farkındalık etkinliği Servet Bucurgat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Etkinliğe; Vali Cevdet Atay, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla Vali Atay ve beraberindekiler, kırmızı yaya geçidinden karşı şeride geçtiler.

Vali Atay, “İçişleri Bakanlığımızın ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla ‘Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu' etkinliğini tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de gerçekleştirdik. Yaya geçidinde öncelik yayanındır. Sürücülerimiz bu konu da daha duyarlı olsunlar. Sağlıklı kazasız bir yol diliyoruz” dedi.

Vali Atay öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.