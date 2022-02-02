Yayla yollarına devrilen ağaçları kesip yolu açtılar

Düzce'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sebebi ile kent merkezinde kar kalınlığı 60 santime, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. İl Özel idaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açarak genişletme çalışmaları yaparken, bazı hayvancılık yapılan yayla yollarının da açılımını gerçekleştirdi. Fakat bazı yaylalara ise ulaşım olmayınca Off-Road tutkunları safari yaparak yayla yollarını açtı. Bazı yaylalarda kar ve çığ sebebi ile devrilen ağaçlar olunca ağaçları kaldırmakta da yine Off-Road tutkunlarına kaldı. Kesim motorları ve baltalar ile kesilen ağaçları yol kenarına alan ekipler, yoluna devam etti.