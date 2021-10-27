Yaylaya çıkan ambulans vatandaşı sevindirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin İkizler Yaylasında ikamet eden bir vatandaş rahatsızlanınca durumu ambulans ekiplerine bildirdi. Yoğun yağış sonrasında çamurlaşan yolu kullanarak bölgeye ulaşan Ambulans ekipleri vatandaşları sevindirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı bin 280 rakımda bulunan İkizler yaylasında ikamet eden bir vatandaş rahatsızlık geçirdi. Ailesi durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. Ekipler yaylada rahatsızlanan vatandaş için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında bölgeye sevk edilen ambulans çamurlaşan yolda zorlu alanları geçerek yaylaya ulaştı. Hastayı yaylaya kadar gelip alan ambulans ekiplerini gören vatandaşlar sosyal medya hesabından sevincini paylaşarak, “ Artık yayla ya bile ambulans çok çabuk geliyor. İkizler yaylası Düzce. Nereden nereye" ifadelerini kullandı.