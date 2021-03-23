Yaz mevsiminde düğünü için hazırlanan genç kazada öldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz mevsimin düğün yapmaya hazırlanan 26 yaşındaki genç, iki gün önce otomobili ile tıra arkadan çarptığı kazanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 2 gün önce Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca – Ereğli Karayolu sapak mevkiinde Ereğli istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan Suat Alkan idaresindeki 54 HC 054 plakalı Renault marka otomobil, 34 KM 5698 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Suat Alkan, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 26 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücü Suat Alkan'ın cenazesinin Çayağzı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Nişanlı olduğu öğrenilen Alkan'ın yaz mevsiminde düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.