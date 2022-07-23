Yaz okulu öğrencileri eğitimlerini almaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan gençlik merkezlerindeki yaz okullarında eğitimler tüm hızı ile devam ederken, öğrenciler çeşitli dallarda da eğitimlere giriyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yaz gençlik merkezlerinde yaz okulları eğitimleri başlatıldı. Birçok spor branşının yanı sıra temel eğitimler ile ilgili olarak da çeşitli kurslar açıldı. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde de yaz kursları açılırken, öğrenciler kurslara yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim eğitimine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, eğitimin ardından çeşitli spor branşlarında da eğitim almaya devam ediyor. Merkez de Ku'ran-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler daha sonra wushu, kick boks ve boks kurslarına katılım sağlayarak eğitim aldı. Minik öğrenciler daha sonra film molasında bir araya gelerek 1 günlük eğitimlerini tamamladı.