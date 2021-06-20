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Yaz okulu ve sosyal karavan projesi konuşuldu

DÜZCE(İHA) – TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ile bir araya geldi.

Ziyarette 2021 yılında gerçekleştirecek yaz okulu ile sosyal karavan projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.


Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu ve yönetimi, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Düzce TÜGVA'nın gerçekleştirmiş olduğu projelerden, 2021 yılında gerçekleştirecekleri yaz okulu ile sosyal karavan projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

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