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Yazar-Öğrenci buluşması yapıldı

2020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Kitap yazarı İlhan Akın bazı okullarda öğrenciler ile buluşarak proje ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar da üç yıldır yürütülen Annem Varsa Ben de Varım Kitap Okuma Projesi 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılında da devam ediyor. Annem Varsa Ben de Varım kitabının yazarı İlhan Akın Azmimilli İlkokulu, Azmimilli Ortaokulu ve Işık İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştir. Proje ile ilgili bilgilendirmeler yapan yazar Akın öğrencilerin sorduğu kitap ile ilgili soruları ve tek tek anlatarak proje ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Annem Varsa Ben de Varım Kitap Okuma Projesi bu yıl ilkokul 3. ve 4. sınıflar da, ortaokullar da ise tüm sınıfları da uygulanıyor. Proje kapsamında ayrıca şiir, kompozisyon, resim ve slogan yarışmaları da düzenleniyor.

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