Yazıcı, gençlerle basket oynadı

İl Spor Merkezleri Basketbol antrenmanını ziyarette bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gençlerin basketbol maçı davetini geri çevirmeyerek, gençlerle kıyasıya bir maç yaptı.

İl Müdürü Yazıcı, “Geçen hafta basketbol antrenmanını ziyaret ettiğimde gençlerden maç daveti aldık. Bugünde sözümüzü tuttuk ve sporcularımızla güzel bir maç yaptık. Sporun birleştirici gücünü kullanarak ilimizde bir spor kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da il spor merkezlerine büyük önem veriyoruz. Çocuklar burada aldıkları altyapı ile spora olan bakışları tamamen değişecek” ifadelerinde bulundu.

Maç sonunda gençlerle sohbet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.