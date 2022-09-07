Yedek stadın çimleri serildi

Düzce Belediyesi, ‘Spor Şehri Düzce' sloganı ile başlattığı spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şıralık'ta yapımı devam eden, Düzcespor'un da maçlarını oynayabileceği şekilde düzenlenen yedek stadın çim serim işlemi tamamlandı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda hafta sonu da mesai yapan ekipler, tribün önlerine tel örgüleri yerleştirerek, sahanın çim serim işini tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yakından takip ettiği Şıralık bölgesindeki spor kampüsünün tamamlanması ile birlikte tüm amatör spor kulüpleri tesisleri kullanabilecek ve bölge Düzce'nin spor bölgesi tescillenecek.