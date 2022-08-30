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Yedek stat yeşillendiriliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Şıralık Mahallesi’nde yapımı devam eden Yedek stadın çimleri serilmeye başlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde yapımı devam eden Yedek stadın çimleri serilmeye başlandı. Ekipler birkaç gün içinde stadın çimlendirmesini tamamlayacak.


Spor Şehri Düzce'nin yeni yedek stadında sona gelindi. Şıralık bölgesinin spor kampüsü olması için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyonu ile yola çıkan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yapımına başladığı yedek statta son rötuşları yapıyor.


Geçtiğimiz hafta tel örgülerinin takıldığı ve zemin altyapısı ve drenaj düzenlenmesinin yapıldığı statta çim serimine başlandı.


Yeni stadın çim serilme işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanarak stadın diğer eksikleri hızla giderilecek.

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