Yekenkurul, “Aşı, sağlık ve haktır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, ülkemizde çiçek, çocuk felci, kızamık, kabakulak, difteri gibi hastalıklarda önemli başarılar kaydedildiğine söyledi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Aşı Haftası dolayısıyla bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Programda; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, aşı tarihine değinerek aşı ve aşı tipleri hakkında bilgiler verdi. Ülkemizde ve dünyada uygulanan aşı uygulamalarını sunumunda paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Yekenkurul, ülkemizde çiçek, çocuk felci, kızamık, kabakulak, difteri gibi hastalıklarda önemli başarılar kaydedildiğine dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarına uygulanan difteri, boğmaca, Td, hepatit b, suçiçeği, KKK, mevsimsel influenza aşılarının Bakanlık tarafından temin edildiğini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, çalışan sağlığının korunması, hastalara bulaşmaması, hastane kaynaklı enfeksiyonların ve işgücü kayıplarının önlenmesi için sağlık çalışanlarının aşılanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Son dönemde aşı karşıtlığının arttığına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Yekenkurul, “Tıbbi görünümlü” açıklamalarla yapılan suçlamaların, klinik olarak kanıtlamadığının altını çizdi. Aşı ile her yıl 40-50 bin arası bebeğin ölümünün önlenebileceğini ifade eden Yekenkurul açıklamasını “Aşı, sağlık ve haktır. Kendinizi bu haktan mahrum etmeyin” şeklinde tamamladı.