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Yemek kültürü için tesis hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı’nda, Düzce Belediyesi ekipleri tarafından şehrin yemek kültürü için tesis hazırlığı yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı'nda, Düzce Belediyesi ekipleri tarafından şehrin yemek kültürü için tesis hazırlığı yapılıyor.


Düzce'de yapılan yüzlerce yemeğin daha iyi tanıtılması için Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından başlatılan çalışmalarda Düzce Kasrı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaların tamamlanması sonrasında şehrin yemek kültürünün tüm Türkiye'ye açılması planlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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