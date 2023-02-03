İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni başlayan personel oryantasyona girdi

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan personeller oryantasyon eğitimine girdi.


Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, kurum ve kuruluşlarda görev alacak yeni personeller görevine başladı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın dairesi Başkanlığınca içeriği hazırlanan göreve yeni başlayan personellere yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Programa yeni başlayan tüm personeller eksiksiz katılım sağladı.


İl müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda göreve başlayan personeller 2 gün boyunca oryantasyona girerek, hem kurumun çalışma yapısını hem de şehir hakkında genel bilgilendirme yapılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.