Yeni başlayan personel oryantasyona girdi

Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, kurum ve kuruluşlarda görev alacak yeni personeller görevine başladı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın dairesi Başkanlığınca içeriği hazırlanan göreve yeni başlayan personellere yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Programa yeni başlayan tüm personeller eksiksiz katılım sağladı.

İl müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda göreve başlayan personeller 2 gün boyunca oryantasyona girerek, hem kurumun çalışma yapısını hem de şehir hakkında genel bilgilendirme yapılacak.