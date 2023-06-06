Yeni başlayan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi eğitim salonunda gerçekleşen eğitim öncesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yeni başlayan personele hayırlı olsun teminnisinde bulundu. Açılış konuşmasının ardından, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Mehmet İnce ve Sivil Savunma Uzmanı Eda Mert Tirakioğlu'nun eğitimci olarak katıldığı programda iş kazalarının büyük oranda önlenebileceğinin temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve benzeri konularda bilgiler verildi.