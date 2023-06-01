Yeni bilimsel araştırma projeleri tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (DÜMEYOK) tarafından düzenlenen Araştırma Dekanlığı ve Yeni Bilimsel Araştırma Projeleri Tanıtımı konulu program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa; Düzce Üniversitesi BAP Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Alparslan Atahan ile Araştırma Destek Koordinatörlüğü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enes Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Ali Etem Gürel'in moderatörlüğündeki programda, Dr. Öğr. Üyesi Enes Aslan, konuşmasına Araştırma Dekanlığı'nın kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini açıklayarak başladı. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) hakkında da bilgiler veren Aslan; Proje Ofisi, Bilgi Ofisi ve İstatistik Ofisi kurma planlamalarından söz ederek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Alparslan Atahan ise; BAP dahilindeki proje türleri ve destekleme yaklaşımında yapılan değişikliklerden bahsederken, proje ön incelemelerinin daha sağlıklı yapılması, hakemlik süreçlerinin yürütülmesi, bütçelerin oluşturulması gibi konular hakkında faydalı bilgiler paylaştı.

Konferans sonunda katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından teşekkür belgesi takdimiyle program sona erdi.