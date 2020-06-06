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Yeni çöp konteynerları ilçe geneline dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde yeni çöp konteynerlarının dağıtımını yaptıklarını hedeflerinin ‘Daha temiz bir Kaynaşlı’ olduğunu açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde yeni çöp konteynerlarının dağıtımını yaptıklarını hedeflerinin ‘Daha temiz bir Kaynaşlı' olduğunu açıkladı.


Korona virüs salgını ile birlikte ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Belediyesi, bazı noktalarda eksik olan çöp konteynerları için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile birlikte ilçe genelinde eskiyen ve artık ömrünü tamamlayan çöp konteynerları ve eksik olan bölgelere yeni çöp konteynerları yerleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “ Yeni metal çöp konteynerlarını ilçemize getirdi. Mevcut çöp bidonlarının olduğu yerlerde değişimleri gerçekleştirdik. Salgın sonrasında bazı noktalarda ihtiyaca binaen dağıtımlarımızı yaptık. Takviyelerimiz olacak. Hedefimiz Daha temiz bir Kaynaşlı olmak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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